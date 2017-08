Técnico de eletrônica é preso por receptação de veículo roubado

O morador da casa em frente a qual o veículo estava estacionado se identificou como sendo um técnico de eletrônica de 28 anos e disse que havia comprado o carro por R$ 40 mil de um rapaz que reside em Americana. Informou ainda que em razão de uma dívida de R$ 15 mil que essa pessoa tinha com ele, acordaram que o indiciado daria um veículo Santana no valor de R$ 12 mil e os R$ 13 mil restantes seriam pagos parcelados.

O flagrante aconteceu por volta das 3h45, na Rua Joaquim Azanha Galvão, na Vila Linópolis. Policiais militares se depararam com um HB20 estacionado de maneira irregular, sem nenhum ocupante. Resolveram checar o emplacamento dianteiro e descobriram ser de um Ecosport. Fizeram o mesmo com a placa traseira, que constava como sendo de um Hyundai furtado.

Um técnico de eletrônica de 28 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (11), em Santa Bárbara d’Oeste, por receptação de veículo roubado. De acordo com a PM (Polícia Militar), as placas do carro eram de modelos diferentes e o número do chassi revelou que o automóvel havia sido roubado em Americana. Foto: Arquivo/O Liberal

Ao consultarem o número do chassi, os policiais militares descobriram que o HB20 havia sido roubado no dia 3 de fevereiro em Americana. O técnico de eletrônica disse desconhecer a origem do automóvel e alegou não ter recebido os documentos do mesmo porque estes teriam ficado retidos em decorrência de uma apreensão anterior. Afirmou ainda nunca ter reparado que as placas do carro eram diferentes.

Ele foi apresentado no Plantão Policial e a delegada Jacira Mendonça Oliveira determinou a prisão em flagrante por receptação. Para responder ao crime em liberdade, o suspeito teria de pagar fiança de R$ 5 mil. Como a quantia não foi paga, ele foi levado para a cadeia de Sumaré.

LEIA TAMBÉM: Homem é preso e adolescente é detido após furto de residência