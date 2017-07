Tarifa do transporte sobe a R$ 3,80 neste domingo

A partir da zero hora deste domingo a tarifa do transporte coletivo urbano de Santa Bárbara d’Oeste passa a custar R$ 3,80. O reajuste ocorre devido ao reequilíbrio econômico e financeiro do sistema. O novo valor é inferior à proposta de R$ 4,07 feita pela Nova Via/Sertran, empresa responsável pelo serviço. Diante dos dados apresentados para justificar o aumento da tarifa e do cenário econômico atual, a administração municipal buscou em reuniões da Comissão Tarifária definir um valor mais adequado. Após análise das justificativas houve consenso entre prefeitura e empresa para a definição do novo valor da passagem. A revisão anual está prevista no edital de concorrência. O último reajuste ocorreu em junho de 2016, fixando a tarifa na época em R$ 3,60. Foto: Arquivo/O Liberal

Atualmente o sistema de transporte coletivo urbano dispõe de uma frota de 32 ônibus, todos adaptados às pessoas com deficiência, sendo que dois destes ônibus são equipados com ar-condicionado. Além disso, o sistema oferece o Cartão Integração, que dá direito ao passageiro de utilizar quantos ônibus forem necessários durante uma hora no mesmo sentido. Santa Bárbara d’Oeste também tem o Tarifa Zero aos sábados, que permite ao passageiro utilizar gratuitamente os ônibus com o Cartão Integração.

FISCALIZA. A Prefeitura de Sumaré encerrou a semana com a Operação “De Olho no Transporte”, que fiscaliza o transporte coletivo municipal. Nesta sexta-feira, o trabalho foi realizado no ponto final do São Judas; terminais João Paulo II e José Mancini; ponto em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Jardim Macarenko e no ponto em frente à linha férrea, no final da Praça da República.