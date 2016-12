Tarifa de água em Santa Bárbara irá aumentar 17% a partir de fevereiro

Foto: Arquivo - O Liberal

A tarifa de água e esgoto em Santa Bárbara d’Oeste ficará 17,09% mais cara a partir de 1° de fevereiro de 2017. O reajuste, solicitado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), foi autorizado na terça-feira pela Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). Também foi criada a tarifa social no município, destinada a famílias de baixa renda e que terá custo de R$ 18.

A resolução foi elaborada após reunião entre o Conselho de Regulação e Controle Social da Ares e o DAE, ocasião em que foram apresentadas as demandas da autarquia. A tarifa mínima de consumo (de 0 a 10 metros cúbicos) atual é de R$ 31,26, incluindo a CPUA (Cobrança pelo Uso da Água) de R$ 0,50 fixa e mensal. Essa cobrança foi retirada pela Ares por ser considerada uma despesa do DAE que não deve ser repassada ao consumidor. Desta forma, com o aumento de 17,09% a tarifa mínima será de R$ 36,02 por mês. As tarifas mínimas para imóveis comerciais, de lazer, públicos e industriais subirão para R$ 44,24.

LEIA TAMBÉM: Legislação eleitora libera procurado por receptação

De acordo com informações do DAE, a autarquia apresentou à Ares os investimentos que estão em andamento no município e as projeções que permitirão avanços em melhorias no abastecimento de água, na coleta e no tratamento do esgoto, que deve alcançar os 100% do esgoto tratado nos próximos anos. O reajuste foi concedido diante das previsões de investimento, como a construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Toledos II, com valor estimado em R$ 43 milhões, sendo R$ 11,8 em recursos próprios do DAE e o restante do repasse do governo federal. A licitação para essa obra foi aberta nesta semana pelo DAE.

Ainda de acordo com o DAE, as obras em andamento no município, e previstas para os próximos anos, somam investimento de R$ 105 milhões, considerando repasses dos governos estadual e federal e contrapartidas da autarquia. Entre as obras estão a troca de rede da região central, ampliação no tratamento de água, reservação e distribuição no sistema da ETA IV, como também a modernização e ampliação das estações elevatórias Santa Alice e Conceição.

SOCIAL. Além do reajuste, a resolução traz ainda os valores da chamada “Tarifa Social”, novidade no município. Criada para atender famílias de baixa renda, ela será aplicada através do preenchimento de requisitos exigidos pela autarquia. A tarifa mínima de consumo (de 0 a 10 metros cúbicos) vai custar R$ 18. A solicitação pode ser feita pelo consumidor a partir do dia 30 de janeiro de 2017, na sede do DAE, na Rua José Bonifácio, 400, Centro, período que começa a vigorar a resolução.

LEIA TAMBÉM: Comerciante é alvo de assalto e tem camionete levada