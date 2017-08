Suspeito de assalto é preso após esquecer a carteira no local do crime

A Polícia Militar de Santa Bárbara não teve dificuldade para identificar e prender o homem que assaltou um posto de combustível na noite deste domingo (20), no Jardim Pérola. O criminoso deixou a carteira com documentos pessoais no local do crime. Os soldados foram avisados do roubo por um frentista e encontraram o bandido caminhando pela Avenida da Indústria. Questionado sobre sua carteira, ele disse que havia esquecido em casa. Foto: Arquivo / O Liberal

O assalto aconteceu por volta das 20h30, na Rua da Agricultura. Policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro e ao passar pelo posto de combustível foram chamados por um frentista de 25 anos. O rapaz disse que havia acabado de ser assaltado e que na fuga o autor deixou a carteira cair.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de SB quer trocar placas sem gastar

Com o RG do suspeito em mãos e com base nas características descritas pelo frentista, os soldados passaram a fazer buscas na tentativa de encontrar o bandido. Ele foi visto na Avenida da Indústria e ao ser questionado sobre sua carteira, disse que havia esquecido em casa.