Preso suspeito de agredir e ameaçar namorada

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (12), em Santa Bárbara d’Oeste, suspeito de agredir com socos e ameaçar com uma faca a namorada. O crime aconteceu por volta das 8 horas, na Rua Cosmópolis, no Jardim São Joaquim. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com a PM (Polícia Militar), a vítima acionou a corporação e denunciou o namorado. Ela disse que havia sido agredida pelo suspeito e que ele estava armado com uma faca. Para fugir da violência, a mulher contou que teve que se esconder na casa de uma amiga.

LEIA TAMBÉM: Projeto deve permitir criação de um cemitério vertical

Com a chegada dos policiais, o homem deixou a residência onde mora com a vítima e entrou em um imóvel vizinho. Ele foi encontrado pelos soldados escondido embaixo da cama do proprietário da casa.