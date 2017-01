Suspeito algemado escapa de viatura da Guarda Civil

Um suspeito detido pela Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, na tarde de quinta-feira (26), no Jardim Rochelle, acabou escapando da viatura, mesmo estando algemado. Ele simplesmente desapareceu.

Na fuga, auxiliada por outros suspeitos em um carro, houve troca de tiros com um dos patrulheiros. Ninguém se feriu, mas um dos parceiros do fugitivo acabou preso por receptação.

De acordo com o registro da ocorrência na Polícia Civil, os patrulheiros receberam uma denúncia de que uma dupla estaria com um carro furtado, modelo Chevrolet Vectra, e que na casa de um deles havia diversas peças de veículos roubados. Foto: Arquivo / O Liberal

Os guardas continuaram o patrulhamento até que avistaram o veículo. Um dos suspeitos, R.T.S., de 24 anos, estava trocando o pneu do veículo, enquanto o outro, E.S.C., de 19 anos, aguardava ao lado.

Os patrulheiros abordaram R., enquanto o outro tentou fugir, mas acabou detido também. Ambos foram algemados com as mãos para trás e colocados no compartimento de presos da viatura. Um dos patrulheiros ficou responsável por vigiar a dupla, enquanto outros dois foram até a casa procurar as peças, que não estavam no local.

Segundo o relato do guarda que vigiava os suspeitos, ele percebeu que E. estava com um celular dentro da viatura, e abriu o compartimento para pegar o aparelho. Mesmo com a porta entreaberta, o outro suspeito, que é bastante magro, segundo o BO, conseguiu escapar. Ele saiu correndo, e o guarda foi atrás.

O suspeito entrou em um Volkswagen Gol ocupado por outros três homens e o veículo saiu em alta velocidade. Na fuga, um dos suspeitos do carro ainda atirou duas vezes contra o guarda, sem acertá-lo. O patrulheiro revidou os tiros, mas os fugitivos acabaram escapando.

Os guardas fizeram buscas para tentar localizar os suspeitos, mas não conseguiram. O outro envolvido foi levado ao plantão policial. Por não ter antecedentes criminais, o rapaz pagou fiança de R$ 850 e acabou liberado em seguida. A arma do patrulheiro foi apreendida para perícia.