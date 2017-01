Senai abre inscrições para cursos gratuitos

A Escola Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) “Álvares Romi”, em Santa Bárbara está com inscrições abertas para cursos gratuitos presenciais nas áreas de energia, eletroeletrônica, logística, metalmecânica, metalurgia e vestuário.

Os cursos foram viabilizados em parceria com o Sebrae-SP (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), pelo programa Supermei (Microempreendedores Individuais) e contam com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A novidade para este ano é que, além de microempreendedores, podem participar também pessoas físicas. O objetivo é capacitar os profissionais e oferecer oportunidade de aprendizado de qualidade.

Para se inscrever, o candidato deverá atender os pré-requisitos de cada curso e comparecer à Escola Senai com seus documentos pessoais para declarar seu interesse na participação. A idade mínima é de 18 anos. Após atingir o número necessário para a formação das turmas, o SEBRAE-SP fará a convocação dos inscritos para as matrículas.

Os cursos serão realizados no Senai em Santa Bárbara d´Oeste, preferencialmente no período noturno ou aos sábados. A Escola Senai “Alvares Romi” está localizada na Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, no Distrito Industrial de Santa Bárbara d´Oeste. Mais informações podem ser obtidas no site. Foto: Reprodução / Facebook

Confira os cursos oferecidos:

“Técnicas aplicadas à eficiência energética” – Visa o desenvolvimento de competências para analisar os sistemas de tarifação e diagnosticar fatores de consumo de energia propondo soluções otimizadas para empresas e contribuindo para o desenvolvimento sustentável, de acordo com normas e determinações dos órgãos regulamentadores. Pré-requisito: ensino fundamental completo e curso de qualificação ou experiência na área. A carga horária é de 48 horas.

“Técnicas para Instalação de Circuito Fechado de TV” – Capacita o aluno a prestar serviços de instalação e suporte ao funcionamento de instalações de circuito fechado de TV para residências e instalações comerciais ou industriais, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho. Pré-requisito: ensino fundamental completo e curso de qualificação ou experiência na área. A carga horária é de 28 horas.

“Técnicas de Manutenção de Motor Elétrico” – Desenvolve competências necessárias para realizar manutenção em motores elétricos de Corrente Contínua e Alternada, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho. Pré-requisito: ensino fundamental completo e curso de qualificação ou experiência na área. A carga horária é de 48 horas.

“Técnicas para Acondicionamento de Carga” – Visa o desenvolvimento de competências relativas às técnicas seguras para movimentar cargas e materiais, além de ações sobre a prevenção de doenças ocupacionais. Pré-requisito: ensino fundamental completo. Duração de 28 horas.

“Metrologia para Mecânica” – Desenvolve competências relativas ao manuseio de instrumentos e equipamentos de medição de acordo com normas técnicas, de qualidade, ambientais e de segurança. Pré-requisito: ensino fundamental completo e curso de qualificação ou experiência na área. A carga horária é de 48 horas.

“Técnicas de Montagem e Desmontagem de Conjuntos Mecânicos” – Desenvolve competências técnicas relativas à montagem e desmontagem de conjuntos em máquinas e equipamentos mecânicos. Pré-requisito: ensino fundamental completo e curso de qualificação ou experiência na área. A carga horária é de 48 horas.

“Técnicas de Soldagem pelo Processo MIG/MAG” – Visa o desenvolvimento de competências relativas à execução de soldagem em aço ao carbono pelo processo MIG/MAG, nas posições plana e horizontal, de acordo com procedimentos técnicos, normas ambientais e de segurança. Pré-requisito: 5ª série do ensino fundamental. Carga horária de 28 horas.

“Técnicas de Soldagem pelo processo TIG” – Visa o desenvolvimento de competências relativas à execução de soldagem em aço ao carbono pelo processo TIG, nas posições plana e horizontal, de acordo com procedimentos técnicos, normas ambientais e de segurança. Pré-requisito: 5ª série do ensino fundamental. A carga horária é de 28 horas.

“Técnicas de Modelagem Industrial de Camisa” – Desenvolve competências relativas à modelagem de confecções de moldes de camisa de acordo com procedimentos técnicos, normas ambientais e de segurança. Pré-requisito: ensino fundamental completo e curso de qualificação ou experiência na área. A carga horária é de 48 horas.

“Técnicas para modelagem Industrial de Saia” – Desenvolve competências relativas à modelagem de confecções de moldes de saia, de acordo com procedimentos técnicos, normas ambientais e de segurança. Pré-requisito: ensino fundamental completo e curso de qualificação ou experiência na área. A carga horária é de 48 horas cada.