Seguem inscrições para oficinas do Sebrae Aqui

O Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) de Santa Bárbara d´Oeste – Sebrae Aqui segue com as inscrições para as oficinas “Comece Certo” e “Fluxo de Caixa”. Elas serão realizadas na Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste), nos dias 18 e 24 de janeiro, respectivamente. As oficinas são gratuitas e voltadas aos empreendedores barbarenses. Foto: Arquivo / O Liberal

A oficina “Comece Certo” oferece orientações sobre como planejar e formalizar uma nova empresas, buscar oportunidades de mercado e montar o plano de negócio. A atividade será realizada na próxima quarta-feira (18), das 15 às 18 horas.

No dia 24 acontece a oficina “Fluxo de Caixa” com orientações sobre gestão financeira, como organizar informações e dados da empresa, como contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e reserva de capital de giro. Os participantes receberão um modelo de fluxo de caixa. O encontro será das 19h às 22h. A Acisb está localizada na Rua Duque de Caxias, 490, no Centro. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

O Sebrae Aqui é uma parceria do Sebrae São Paulo com o Município, Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Santa Bárbara d’Oeste, Sinditêxtil (Sindicato da Indústria Têxtil do Estado de São Paulo) e Acisb. O Sebrae Aqui está localizado na Rua Riachuelo, 739, Centro. As inscrições devem ser realizadas pelo telefone (19) 3499.1012 ou (19) 3499.1013.