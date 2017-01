Seguem abertas inscrições da EJA em Santa Bárbara

Os jovens e adultos interessados em voltar a estudar têm a oportunidade de integrar as novas turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos), em Santa Bárbara d´Oeste. A Prefeitura segue com as inscrições abertas para o ano letivo de 2017, com início das aulas dia 8 de fevereiro, no período noturno. O curso gratuito, promovido pela Secretaria da Educação, abrange da 1º a 4ª série do Ensino Fundamental e é disponibilizado a alunos a partir dos 15 anos. Foto: Imprensa / Divulgação

A EJA oferece alfabetização com professores da Rede Municipal de Ensino, além de transporte e material pedagógico. O curso tem duração de dois anos e será realizado na Emefei (Escola Municipal do Ensino Fundamental e Educação Infantil) “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen”, localizada na Rua México, 220, na Vila Sartori.

Os interessados podem se inscrever de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, na Emefei “Antonia Dagmar”. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Educação, localizada na Rua Graça Martins, 680, no Centro, ou pelo telefone (19) 3464.9440. Para solicitar demais séries, os interessados devem entrar em contato com a Diretoria de Ensino de Americana pelo telefone (19) 3471-6100.