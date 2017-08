Sebrae Móvel atende em S.Bárbara nesta segunda e terça

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A unidade móvel do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) estará atendendo na Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta segunda e terça-feira (15). O veículo oferecerá serviços gratuitos ao empreendedor que planeja abrir um negócio ou quer melhorar os resultados da sua empresa, das 10h às 16h.

O Sebrae Móvel é um escritório em movimento que leva conhecimento a futuros empreendedores e também para quem pretende tornar sua empresa mais competitiva, por meio de atendimentos, palestras, produtos e serviços do Sebrae-SP. No veículo, são disponibilizadas informações sobre o planejamento de um negócio, orientações financeiras, como por exemplo, preparar melhor o fluxo de caixa, formas de divulgação da sua empresa e, inclusive, orientação sobre a formalização.

Santa Bárbara d´Oeste também possui um posto fixo do Sebrae. O Sebrae Aqui é uma parceria do Sebrae São Paulo com a Prefeitura, Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), Sinditêxtil (Sindicato das Indústrias Têxteis do Estado de São Paulo) e Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Santa Bárbara.