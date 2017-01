Sebrae abre inscrições para oficinas gratuitas em Santa Bárbara

O Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) de Santa Bárbara d´Oeste – Sebrae Aqui está com inscrições abertas para oficinas voltadas ao empreendedorismo, cujos cursos serão realizados neste mês. Os interessados devem se inscrever pelos telefone (19) 3499.1012 ou (19) 3499.1013.

As oficinas “Comece Certo” e “Fluxo de Caixa” serão realizadas na Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste), localizada na Rua Duque de Caxias, 490, no centro. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

No dia 18 deste mês, das 15h às 18h, ocorre a oficina “Comece Certo”, que disponibilizará informações importantes para quem pretende abrir uma empresa. São orientações de empreendedorismo, como buscar oportunidades de mercado, planejar e formalizar uma nova empresa, além de dicas para montar o plano de negócio.

Já a oficina “Fluxo de Caixa” oferece orientações sobre gestão financeira de como organizar o controle das informações e dados da empresa, como contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e reserva de capital de giro. Os participantes receberão um modelo de fluxo de caixa. O encontro será no próximo dia 21, das 19h às 22h.

Em Santa Bárbara, o Sebrae Aqui fica na Rua Riachuelo, 739, região central da cidade.

