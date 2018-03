SB pretende ter economia de R$ 4 milhões com Saúde

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste espera economizar R$ 4 milhões por ano com a construção de um edifício que abrigará todos os serviços da Saúde. O espaço ficará ao lado do Terminal Urbano, no Centro, no lugar do antigo Centro de Especialidades.

Esse é o valor gasto pelo Executivo com aluguel de imóveis que serão fechados após a instalação nesse conglomerado. A Vigilância em Saúde e o Núcleo de Educação em Saúde, que funcionam em prédios alugados, passarão a operar no novo local. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A obra terá investimento em torno de R$ 15 milhões, conforme o prefeito Denis Andia (PV) informou após a inauguração da UBS (Unidade Básica de Saúde) Planalto do Sol 2, nesta sexta-feira.

A administração comunicou que a abertura do processo de licitação deve ocorrer ainda neste ano. Ainda não existe um prazo para início e término dos trabalhos. Denis comentou que o edifício contará com fisioterapia, especialidades médicas, tratamentos “diversos”, entre outros serviços.

O prefeito também anunciou que haverá uma nova UBS no Jardim São Francisco 2. Ela substituirá o posto já existente. De acordo com a prefeitura, o espaço será maior e mais confortável. O investimento será de R$ 1,5 milhão e a obra deve estar concluída até 2019.

Já a UBS Planalto do Sol 2 funcionará a partir de segunda-feira, na Rua Teresina, 553. A prefeitura estima que a unidade atenda 250 pessoas por dia, em média, nesse início de operação. Doze profissionais vão trabalhar no local, inclusive um médico generalista e uma assistente social.