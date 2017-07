SB é a 1ª da região a usar tablet no combate à dengue

Os profissionais que atuam na área iniciaram o treinamento para operar o sistema na semana passada. Outros 15 tablets serão adquiridos pela empresa contratada para prestar serviços de combate à dengue no município.

O sistema já é utilizado em outras cidades do Estado, mas Santa Bárbara d’Oeste será a primeira na região de Campinas a adotá-lo. O município comprou 18 tablets para serem utilizados por servidores públicos. A prefeitura foi questionada, mas não informou quanto foi gasto com os aparelhos. Foto: Divulgação

A cidade de Santa Bárbara d’Oeste deve substituir, a partir de agosto, as planilhas manuais com dados das ações de combate ao Aedes aegypti por um sistema desenvolvido pela Sucen (Superintendência de Controle de Endemias). Os dados serão coletados por tablets adquiridos pela prefeitura e enviados ao sistema Sisamob, disponibilizado gratuitamente aos municípios.

Segundo a prefeitura, o sistema “trará maior velocidade no envio de informações com dados transmitidos em menor tempo, proporcionando ainda agilidade durante as visitas aos imóveis”.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o sistema foi desenvolvido pelos funcionários da própria Sucen, sem gasto aos cofres públicos. Ele está disponível a todos os municípios que solicitarem, sendo necessário passar por um treinamento para capacitá-los a operar o Sisamob.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), outros municípios estudam adotar o sistema. Em Americana, a base de dados está sendo adequada para aderir ao sistema, mas ainda não há um levantamento dos custos necessários para adquirir os tablets.

Os funcionários de Nova Odessa já passaram pelo treinamento e os dados já foram tabulados para alimentar o sistema. A prefeitura está realizando levantamento de quantos tablets serão adquiridos, bem como os valores necessários.