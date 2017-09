Santa Bárbara terá manifesto contra feminicídio neste domingo

Depois de registrar dois assassinatos contra mulheres em apenas cinco dias, Santa Bárbara será palco neste domingo do ato denominado “Mobilização Pela Vida das Mulheres e Contra o Feminicídio”. O evento está marcado para ter início às 16h, na Praça Dona Carolina, que fica em frente ao Fórum do município.

Os organizadores pedem para os participantes levarem faixas, cartazes e velas para serem acesas durante o manifesto, que é organizado pelo Conselho Municipal da Mulher e Coletivo de Mulheres Negras.

No domingo à noite, a estudante Bruna Dessordi, de 19 anos, foi assassinada com diversas facadas por um jovem de 25 anos com quem teve um rápido relacionamento.