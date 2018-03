Casa do trabalhador tem 64 vagas de emprego

A Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste divulgou 64 oportunidades disponíveis para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, ensino médio e cursos específicos. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho na Casa do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Ela está localizada no Desenvolve S.Bárbara, no VIC Center – Loja C, na Avenida Santa Bárbara. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499.1015.

Vagas para alfabetizado:

1/2 Oficial de marcenaria, Auxiliar de informática, Camareira, Contra mestre, Fresador, Lavador de carro, Marceneiro, Mecânico de máquina de costura, Montador de móveis, Operador de caldeira, Rebobinador, Urditriz

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Motorista/ entregador, Operador (a) de produção de açúcar, Operador de escavadeira, Operador de oxicorte (fotocélula), Revisor (a) de tecido, Tecelão,

Vagas para ensino médio (2º grau):

Auxiliar projetista, Montador e instalador de marmoraria, Vendedor, Vendedor (a) externo

Vagas que exigem cursos:

Manicure: curso de Manicure, Operador (a) de caldeira: curso de NR13, Operador (a) de pá carregadeira: curso NR11, Operador (a) de produção de etanol: curso NR13, Operador de centrífuga: curso de mecânica, elétrica e operador de empilhadeira, Técnico (a) de qualidade & laboratório: curso técnico em química e/ou açúcar e álcool.