Santa Bárbara registra dois furtos e um roubo de veículos

Três pessoas foram alvos de bandidos e ficaram sem os veículos em Santa Bárbara d’Oeste. Os crimes – dois furtos e um roubo – ocorreram entre a noite de segunda-feira (7) e madrugada desta terça-feira (8) no Jardim Esmeralda, Cidade Nova e Centro. Foto: Arquivo/O Liberal

Somente nos seis primeiros meses deste ano, o município registrou 386 casos de furtos de veículos, 5,46% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 366 ocorrências desta natureza. A quantidade de roubos de veículos, no entanto, caiu 39% entre janeiro e junho, passando de 58 em 2016 para 35 registros neste ano.

Um estagiário de 21 anos teve o carro, um Gol modelo 1989 furtado de frente da residência na Rua do Centeio, no Jardim Esmeralda. Ele estacionou o automóvel por volta das 5h40 desta terça-feira e uma hora depois não o encontrou mais.