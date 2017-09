SB promove campanha de doação de sangue

Santa Bárbara d’Oeste recebe nesta terça-feira (5) uma nova edição da Campanha de Doação de Sangue, em uma iniciativa do Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Lions Clube Centro e Pérola e apoio da Pastoral da Saúde.

A campanha ocorrerá das 9h às 12h no Lions Clube Centro, localizado na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce. Essa edição também contará com apoio da Torcida Sangue Corinthiano – SBO. Para doar é obrigatória a apresentação de um documento com foto. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

Para ser doador de sangue basta ser saudável, ter entre 16 e 69 anos (serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 e 17 anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal) e pesar mais de 50 kg, não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue, não fumar duas horas antes ou após a doação e não estar em jejum, além de evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.