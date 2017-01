Santa Bárbara pode ter falta de água nesta sexta-feira

Foto: Divulgação

Os bairros da zona leste, 31 de Março, Trabalhadores, Giubina, San Marino, São Joaquim e São Francisco, de Santa Bárbara d´Oeste podem ficar sem água nesta sexta-feira (13). A manutenção para consertar o rompimento de uma adutora, localizada na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, no Jardim Souza Queiroz, poderá afetar o abastecimento de água no período da tarde e início da noite nessas regiões.

De acordo com a assessoria de imprensa do DAE (Departamento de Água e Esgoto), uma equipe está no local, próximo a Estação de Tratamento de Água, e a previsão de término do reparo da tubulação, de 630 milímetros de diâmetro, é por volta das 17h. Entretanto, a normalização do abastecimento de água deverá acontecer apenas no período da noite, devido ao tempo de recuperação dos reservatórios.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 0800.770.3459 ou 3459.5910.