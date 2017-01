Santa Bárbara dedetiza escolas municipais

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está realizando os serviços de dedetização e controle de pragas nas escolas municipais. Os trabalhos de manutenção foram intensificados durante o recesso escolar para, segundo a administração, “proporcionar melhor qualidade e segurança para as atividades das crianças”.

Treze unidades já foram dedetizadas, assim como os prédios da merenda escolar e almoxarifado da Educação, ambos no Distrito Industrial. De acordo com a prefeitura, todas as 46 unidades serão contempladas com os trabalhos.

Com um cronograma que compreende diversas frentes de trabalhos, equipes da Secretaria de Educação atuam em várias unidades até voltarem às aulas, no dia 8 de fevereiro. Também está previsto para os próximos dias o início dos trabalhos de limpeza de caixas d’águas.