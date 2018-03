S.Bárbara acusa atraso de remédios por parte do Estado

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste acusou um atraso por parte do governo estadual na disponibilidade de 22 medicamentos. De acordo com o Executivo, os produtos estão em falta na cidade há dois meses. A administração fez essas alegações em resposta a um requerimento do vereador José Antonio Ferreira, o doutor José (PSDB).

Um desses remédios é o Alenia 12/400 mcg, que serve para melhora e controle de falta de ar em pacientes com asma e problemas nos brônquios. Segundo o parlamentar, a falta desse medicamento “é o que tem mais surtido reclamação nas unidades básicas de saúde”. “Vários pacientes nos procuram nos prontos socorros com broncoespasmo (fechamento parcial dos brônquios) pela falta desse medicamento”, disse ele.

A cuidadora Viviane Regina Piovesan, de 38 anos, está entre as pessoas que precisam do Alenia. Ela afirmou que não toma esse remédio há dois meses. “Sinto falta de ar, principalmente de manhã, quando acordo. Dá muita falta de ar, me dá fadiga”, comentou.

O preço da caixa com 60 cápsulas varia entre R$ 89,50 e R$ 136,90, conforme levantamento feito pela reportagem do LIBERAL com base em cinco empresas farmacêuticas. “Na verdade, estou desempregada. Faço um ‘bico’ das 8 às 12 horas. E ele (o remédio) custa caro”, lamentou.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde destacou que, dos itens citados pela prefeitura, cinco estão disponíveis e podem ser retirados pelo município na central da Farmácia Popular em Campinas.

No caso do Ziprazidona 40 mg e 80 mg, usado para tratamento de esquizofrenia, a pasta apontou que ainda não recebeu o produto do Ministério da Saúde, responsável pela aquisição e distribuição para os Estados. O governo estadual prevê recebê-lo até o fim desta semana. Procurado pela reportagem às 18 horas, após o posicionamento da secretaria, o Ministério da Saúde comunicou que não conseguiria se manifestar sobre o caso em razão do horário.

Quanto aos outros medicamentos, inclusive o Alenia, o Estado aguarda a entrega dos fornecedores. “Alguns fatores, alheios ao planejamento da pasta, podem ocasionar desabastecimentos temporários”, ressaltou o governo.