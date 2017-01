Santa Bárbara abre inscrições para novas turmas da EJA

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está com as inscrições abertas para novas turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) para o ano letivo de 2017. O curso abrange disciplinas da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental e para participar é necessário ter a partir de 15 anos.

Além das aulas de alfabetização com professores da rede municipal de ensino, são oferecidos transporte e material pedagógico. Os interessados podem se inscrever de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Emefei “Antonia Dagmar”, localizada na Rua México, 220, na Vila Sartori, mesmo local em que será realizado o curso. As aulas terão início a partir do dia 8 de fevereiro no período noturno e a duração é de dois anos. Outras informações pelo telefone (19) 3464.9440.

