S.Bárbara terá que retomar serviço ou devolver R$ 1,718 mi

No documento, a Caixa determinou que o prefeito retome a obra, apresente comprovação de que não causou prejuízo aos cofres públicos federais ou então devolva os valores com atualizações monetárias. O montante que está sendo cobrado se refere a R$ 1,207 milhão pagos pelo governo federal entre 2011 e 2013 e outros R$ 511 mil referentes a juros e correção monetária. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A CEF (Caixa Econômica Federal) notificou o prefeito Denis Andia (PV) para retomar os serviços do Complexo Esportivo ou então devolver o dinheiro investido pela União, calculado em R$ 1,718 milhão. A obra, que consiste na construção do polo aquático César Cielo, em homenagem ao nadador barbarense campeão olímpico, está paralisada desde 2012. O documento, enviado no final de junho pela Caixa, dá um prazo de 45 dias para a prefeitura regularizar a situação. O município foi questionado sobre qual medida adotará para retomar a obra ou se deve devolver o dinheiro, e respondeu que ainda estuda a melhor alternativa para o projeto.

Caso a situação não seja regularizada dentro do prazo, a Caixa explicou que pode ser instaurado um processo através do qual o governo federal busca ressarcimento de prejuízos, chamado Tomada de Contas Especial, além de encaminhamento do caso para julgamento no TCE (Tribunal de Contas do Estado), responsável por fiscalizar os gastos públicos, e a inclusão do prefeito no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não quitados) federal.

HISTÓRICO

A obra está paralisada desde 2012, após rompimento do contrato com a empresa responsável pelos trabalhos. Na época, a prefeitura justificou que o rompimento ocorreu em função de incoerências no projeto e de problemas na execução por parte da empreiteira.

No ano passado, Denis anunciou um aporte financeiro do governo federal no valor de R$ 3 milhões para retomar a obra em 2017 e aprimorar o projeto original, mas o processo ainda está em tramitação, “sem sequer aprovação ou formalização do convênio”, segundo a prefeitura. A piscina será integrada ao CIE (Centro de Iniciação ao Esporte), construído na mesma área e vai contar com raias de atletismo e ginásio. O centro está localizado no Jardim Itamaraty.