S. Bárbara registra mais um homicídio

Miguel Aparecido da Silva, de 49 anos, morreu na tarde deste sábado (25), em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo a PM (Polícia Militar), ele levou três tiros na cabeça. Miguel chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro Edson Mano, mas sua morte foi constatada na unidade de saúde. Ele foi a quarta vítima de homicídio na cidade em um período de cerca de 48 horas.

De acordo com o Cabo Valdinei, do 19° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), vizinhos ouviram disparos na Rua São José, na Vila Brasil, e entraram em contato com o Copom (Centro de Operações Policiais Militares) por volta das 18h. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a vítima caída no chão, com ferimentos na cabeça. O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Miguel ao Pronto Socorro, mas ele morreu.

A Polícia Científica foi chamada ao local do crime, e o corpo de Miguel foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).