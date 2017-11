S. Bárbara registra dois homicídios e um feminicídio em 36h

Três homicídios foram registrados em 36 horas em Santa Bárbara d’Oeste. Além do registrado na tarde da última quinta-feira, quando o motorista de ônibus Guilherme Alexandre Soares foi morto a tiros no Conjunto Residencial Romano, outros dois ocorridos em seguida chocaram a cidade. Na noite de sexta-feira, a vendedora Adriana Oliveira Silva foi morta após ser estrangulada pelo marido, no Parque Planalto. E por volta das 4h de sábado, Anderson Fábio foi morto pela companheira travesti a facadas, no Jardim Pérola. Com os dois últimos crimes, Santa Bárbara já registra 13 mortes violentas em 2017. Foto: Marcelo Rocha_O Liberal e Polícia Militar - Divulgação

A morte de Adriana Oliveira Silva, 40, ocorreu por volta das 22h. Seu companheiro, o serralheiro Renan Teixeira Passarin, 26, confessou ter estrangulado a mulher na sala da casa do casal até sua morte. Eles moravam juntos e mantinham relacionamento amoroso há um ano. A morte teria ocorrido após os dois brigarem por conta do cartão de crédito, pois ela “gastava demais”, conforme confessou Passarin.

LEIA TAMBÉM: Briga de irmãos deixa dois feridos com golpes de faca

Ele ainda contou que ficou sentado junto ao corpo até 5h, quando decidiu levá-la ao Hospital São Francisco, em Americana, mas Adriana chegou ao local sem vida. O serralheiro deixou o hospital, mas foi encontrado pela Polícia Militar sentado em uma calçada no bairro Frezzarin. Ao ser abordado, ele demonstrou nervosismo e confessou ter segurado o pescoço de Adriana até a sua morte. O assassino não tem antecedentes criminais, mas disse que fazia uso de bebida alcoólica e cocaína. Ele aguarda preso pela realização da Audiência de Custódia neste domingo no Fórum de Americana.