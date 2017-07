S.Bárbara recebe campanha de doação de sangue nesta terça-feira

A Campanha de Doação de Sangue de Santa Bárbara d’Oeste tem nova edição nesta terça-feira (4), entre 9h e 12h, no Lions Clube Centro. Podem doar todas as pessoas que estiverem dentro dos requisitos. O Lions Clube está localizado na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce.

A iniciativa é do Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Lions Clube Centro, Pérola e apoio da Pastoral da Saúde. As doações no município ocorrem a cada dois meses. O calendário das Campanhas em 2017 seguirá nos dias 5 de setembro e 7 de novembro.

Foto: Arquivo / O Liberal

Quem pode doar: