Prefeito Denis Andia propõe PDV para funcionários

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), protocolou nesta quinta-feira um projeto de lei complementar na Câmara Municipal em que busca a criação de um PDV (Plano de Demissão Voluntária) na Administração Direta e Indireta. O objetivo da medida é reduzir despesas no município com o quadro de funcionários.

O projeto foi protocolado em regime de urgência, e precisa da aprovação dos vereadores para entrar em vigor. O plano terá duração de 90 dias, conforme o projeto, para que os funcionários peçam a demissão. O prazo poderá ser prorrogado por meio de decreto do Executivo.

O funcionário público municipal concursado que aderir a este plano terá direito ao recebimento de férias vencidas e não gozadas até aquele período, férias proporcionais e 13º salário proporcional ao número de meses decorridos até a data da exoneração, além de uma verba indenizatória de incentivo.

Essa verba será fixada de acordo como tempo de serviço do funcionário. Para menos de um ano de vínculo com a Administração, o valor indenizatório será a remuneração mensal multiplicada por dois; mais de um ano e menos de dois anos de vínculo será a remuneração mensal multiplicada por três; aqueles com mais de dois e menos de três anos terão direito ao valor da remuneração multiplicado por quatro; quem tiver vínculo superior a três anos a verba será da remuneração mensal multiplicada por cinco. Caso o funcionário tenha mais de três anos de vínculo e mais de 60 anos de idade, terá direito à indenização de seis vezes sua remuneração mensal.

CRISE

A medida proposta pelo prefeito se junta a outras relacionadas a economia, como a redução do horário de atendimento nas repartições públicas que, segundo o prefeito, rendem economia de R$ 2 milhões por mês.

Na justificativa do projeto, Denis escreve que a intenção é equilibrar as contas públicas por meio da redução de despesas com a folha de pagamento. O prefeito aponta que o projeto visa dar a oportunidade aos funcionários de avaliarem sua situação e vida profissional. Segundo o texto, há “necessidade iminente de se reduzir o montante da folha de pagamento” do Executivo visando “evitar a adoção de outras medidas para a referida redução”.