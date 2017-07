S. Bárbara irá mandar devedores para o Serasa

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste fará a cobrança das dívidas dos contribuintes em cartório após o término do Refis (Programa de Recuperação Fiscal), que se encerra na próxima terça-feira. Segundo informações do Executivo, a campanha é uma oportunidade de pagamento com descontos e parcelamentos, mas quando ela acabar, a cobrança passará a ser mais rígida.

De acordo com nota enviada pelo Executivo, “a prefeitura agirá com pleno rigor e os devedores serão cobrados em cartório. Com isso, o contribuinte será notificado e terá um prazo para efetuar o pagamento. Caso não regularize a situação, seu nome será enviado aos órgãos de crédito como Serasa e SPC (Serviço de Proteção ao Crédito)”.

O Refis foi aberto em 12 de junho, e segundo informações da prefeitura, a média de contribuintes buscando a adesão é de 90 pessoas por dia. A expectativa é renegociar o pagamento de cerca de R$ 6 milhões, que corresponde a 3% da dívida ativa do município.