S. Bárbara inova com uso de drones no patrulhamento

Foto: Prefeitura de SB - Divulgação

O patrulhamento aéreo por Drones já é realidade em Santa Bárbara d’Oeste. A Guarda Municipal passou a contar com duas equipes para auxiliar no monitoramento de diversas situações. Foram adquiridos dois drones da marca DJI-Phanton com câmera de alta definição (4K), rádio controle com tela integrada e acessórios, além de dois veículos Renault Sandero Zero KM.

O prefeito Denis Andia (PV) disse que esta é uma importante ferramenta de apoio e monitoramento para a corporação. “São duas equipes com novas viaturas de base terrestre e equipamentos de sobrevoo com imagens de altíssima definição, em 4K, e com longo alcance para o monitoramento de espaços públicos, ruas e avenidas com alto fluxo de tráfego, áreas de risco, grandes eventos e operações de inteligência no combate às drogas”, afirmou.

O prefeito ressaltou ainda que Santa Bárbara é a primeira cidade da região a utilizar este patrulhamento aéreo. “É algo pioneiro, já somos alvo da curiosidade de outros municípios que já entenderam isso como uma boa ideia”, concluiu. Para operar os equipamentos os guardas municipais passaram por capacitação teórica e prática. A Guarda Municipal também foi credenciada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para a realização de operações por aeronave não tripulada.