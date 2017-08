RPT deve ganhar sexta escola com ensino médio integral

A Diretoria Regional de Ensino será comunicada na manhã de hoje sobre a decisão da comunidade escolar. O Grupo Liberal, no entanto, apurou que já há um movimento em prol da aceitação principalmente pela bonificação que incrementará o salário dos professores da unidade.

A mudança proporcionará aulas das 7 às 18 horas aos adolescentes, no entanto forçará a transferência dos alunos de ensino fundamental para outras escolas próximas ao Conjunto Habitacional Angelo Giubina, bairro onde está localizada a unidade.

A Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Maia Frota, em Santa Bárbara d’Oeste, está prestes a se tornar a sexta escola de ensino médio integral na RPT (Região do Polo Têxtil). Os pais estiveram reunidos no final da tarde desta quarta-feira (30) votando a favor ou contra a alteração na unidade que hoje atende mais de 400 alunos, incluindo o ensino fundamental. Foto: Reprodução / Google Street View

Apesar disso, um grupo de pais tem protestado contra a decisão principalmente pela chance de transferência dos seus filhos que estão no ensino fundamental. A Secretaria de Educação não divulgou quais seriam as unidades de ensino que devem absorver a demanda em caso de aprovação do programa.