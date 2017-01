Responsável por acidente que matou 1 e feriu 5 responderá por homicídio

O operador de máquinas L.F.R., de 28 anos, morador do Jardim San Marino, em Santa Bárbara d’Oeste, responderá por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, após, segundo dados do boletim de ocorrência, ter supostamente causado o acidente que matou uma pessoa e feriu cinco no quilômetro 132 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na noite do último sábado (7).

A suposto responsável pelo acidente se recusou a realizar o teste do bafômetro, recebeu as punições previstas no Código de Trânsito Brasileiro por recusar o teste e teve sangue coletado para exame por determinação da Polícia Civil, mas acabou liberado pelas autoridades até que os resultados dos exames e o inquérito sejam concluídos. Foto: Danilo Reenlsober / O Liberal

A vítima fatal do acidente foi o autônomo Ademir Alves Ferreira, de 37 anos, morador do bairro Parque do Lago, também em Santa Bárbara. Ele estava em uma motocicleta cm sua noiva quando foi atingido e caiu na rodovia. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ele foi levado ao Pronto-Socorro Edson Mano com quadro de parada cardíaca, mas chegou à unidade já sem vida.

Segundo informações da funerária contratada para realizar o enterro, o autônomo seria velado e sepultado ainda na tarde deste domingo (8), no Cemitério Cabreúva, em Santa Bárbara.

Dentre as outras cinco vítimas, uma delas teve apenas ferimentos leves e nem chegou a ser levada ao hospital, enquanto as outras quatro, com ferimentos moderados, foram encaminhadas para unidades de saúde de Americana e Santa Bárbara e seguiam em observação na manhã deste domingo, mas sem risco de morte. Foto: Danilo Reenlsober / O Liberal

Acidente

Na noite de sábado, às 19h25, o veículo Focus, conduzido pelo operador de máquinas L.R.F. teria ultrapassado uma testemunha em alta velocidade, que viu quando o mesmo carro, logo em seguida, tentou passar também um Santana Quantun e a motocicleta de Ademir, mas pelo lado direito, ‘fechando’ os dois veículos, causando o acidente no quilômetro 132 da SP-304, no sentido Piracicaba.

Com a batida, a moto caiu ao solo e parou em uma proteção, enquanto os dois carros caíram em uma vala na margem direita da pista. O operador deixou seu veículo e tentou fugir a pé, mas acabou detido pela Polícia Militar instantes depois.

Levado ao PS Edson Mano juntamente com outros feridos no acidente, L. recebeu atendimento médico algemado a uma maca na noite de sábado, segundo uma fonte que optou por não se identificar. A Polícia Civil não informou quando o resultado do exame de sangue do operador ficará pronto e nem deu prazo para a conclusão do caso, que está sendo investigado.