Residência e veículos são alvos de ladrões em Santa Bárbara

Menos de uma hora depois, uma revisora de 27 anos descobriu que a casa, na Rua Rússia, no Jardim Europa, havia sido invadida. Ladrões entraram no imóvel após forçar o portão eletrônico e arrombar a janela da sala. Foram levados um umidificar, uma televisão e R$ 400. Vizinhos da vítima disseram que viram um Kadett de cor grafite saindo de frente da residência com dois rapazes.

Em uma hora e 20 minutos, ladrões furtaram uma residência e dois veículos em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quinta-feira. Os crimes aconteceram entre 19h20 e 20h40 no Centro, Jardim Europa e Planalto do Sol. Em nenhum dos casos, os suspeitos foram identificados.

Por volta das 20h40, um montador de 37 anos, teve o carro, um Monza ano 1989, furtado na Rua João Pessoa, no Planalto do Sol. Ele disse ter se ausentado por cerca de duas horas e quando retornou, não encontrou mais o veículo. Dentro do automóvel havia uma caixa com ferramentas e uma máquina de cartão de crédito.

Os crimes foram registrados no Plantão Policial e serão investigados pelo 1ºDP e 2ºDP (Distrito Policial).