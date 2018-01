Região central de Santa Bárbara pode ter falta d’água nesta quarta

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que imóveis da região central poderão ter falta d’água nesta quarta-feira (17) em função de obras de interligação da tubulação. Segundo a autarquia, os imóveis inseridos na área entre as ruas General Osório, Duque de Caxias, Avenida Tiradentes e Avenida Corifeu de Azevedo Marques serão afetados.

O abastecimento de água será interrompido no período das 7h30 às 18h por conta do serviço de interligação da tubulação instalada no entorno da Praça Central na nova rede de água e do serviço de instalação de um registro na Rua Floriano Peixoto, na nova adutora.

LEIA TAMBÉM: Segundo lote do Refis está em operação em S.Bárbara

A intervenção integra a sequência da obra de troca de redes e adutoras que o DAE realiza no Centro da cidade, uma melhoria que vai garantir a qualidade da água tratada para essa região, onde todos os tubos antigos existentes, de ferro e amianto, estão sendo substituídos por tubos de ótima qualidade e que atendem a exigência das normas técnicas.