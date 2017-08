Refis do DAE vale a partir desta segunda-feira

Começou a valer nesta segunda-feira (7) o Refis (Programa de Recuperação Fiscal) do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste. Com descontos de até 90%, o programa é uma oportunidade para a população quitar débitos com a autarquia. O prazo para a adesão é de 30 dias. Foto: Divulgação

O REFIS foi instituído por meio da Lei Municipal, nº 3.951 de 4 de julho de 2017, que contempla com descontos de juros e multas os débitos com o município nas contas atrasadas até a referência do mês de dezembro de 2016. Débitos a partir desta referência não serão inclusos na adesão do programa. A Lei Municipal, com as informações das condições para a adesão ao REFIS do DAE, pode ser consultada no site do DAE. A Portaria que instituiu o prazo de vigência de 30 dias foi publicada no jornal Diário de Santa Bárbara d’Oeste, na edição deste sábado (5).

A redução de 90% em juros e multas nas contas de água de munícipes em débitos com o DAE vale para quem optar por pagar a dívida em parcela única, a vista. Nas opções com parcelamento o desconto varia conforme a quantidade das parcelas. Em até 12 meses, o desconto concedido é de 80% nos juros e multas. De 13 a 36 meses, a redução é de 40%.