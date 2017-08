Rede Feminina está entre as 100 melhores ONGs

Para estar entre uma das 100 melhores ONGs (organizações não-governamentais) do país, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara precisou passar por uma revolução administrativa. Excelência em gestão e planejamento é o segredo da instituição, garante Carla Eliana Bueno, o nome do “furacão” que aumentou em oito vezes o número de pessoas atendidas e funcionários nos cinco anos em que está à frente da entidade.

O título recebido no último dia 11 é resultado de uma avaliação feita pelo Instituto Doar, em parceria com a revista Época, em 1.560 organizações espalhadas pelo Brasil todo. Na RPT (Região do Polo Têxtil), a Rede, como é carinhosamente chamada a instituição barbarense, é a única organização do tipo no ranking recém divulgado.

Foto: Mariana Ceccon / O Liberal

Mesmo em meio à crise, as doações só aumentaram nos últimos dois anos para a instituição barbarense, que tem 45 anos de existência. Com uma cartela diversificada de métodos para incrementar a arrecadação, que vai desde telemarketing até o recolhimento de notas fiscais sem CPF, a Rede consegue atender mais de 350 adultos, 33 crianças e todos os seus familiares, oferecendo apoio psicológico, nutricional e pedagógico para aqueles que estão em tratamento contínuo contra o câncer.