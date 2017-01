Recadastramento gera filas no DAE de Santa Bárbara

Moradores de Santa Bárbara d’Oeste que precisaram comparecer ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município para fazer o recadastramento dos imóveis, ou para receber atendimento normal, precisaram de paciência nesta segunda-feira (23), já que a demora no atendimento foi de cerca de duas horas.

A lentidão, atribuída pela autarquia ao cadastro necessário, fez inclusive alguns usuários desistirem de esperar sua vez. O atendimento era até as 13h, mas por volta das 14h ainda havia pessoas esperando.

De acordo com o operador de máquinas Altair Alves de Souza, de 49 anos, que foi até o DAE fazer o cadastramento solicitado pela autarquia, havia muita gente na fila no final da manhã, quando ele chegou ao local. O morador foi atendido por volta das 14h, e reclamou da situação. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“A pessoa chega, vê aquele monte de gente sentada, desanima. Já que colocaram pra fazer isso no meio de janeiro, deviam ter treinado mais pessoas, colocado mais funcionários”, reclamou o morador.

Outro casal que levou duas horas para ser atendido, e preferiu não se identificar, já que a mulher é funcionária pública, disse que durante a manhã chegou a faltar lugar para as pessoas se sentarem.

“Teria que ter todos os funcionários na bancada, mas tinha várias pessoas desistindo por causa da demora. É complicado ficar perdendo tempo aqui”, reclamou.

Cadastramento. Por meio de nota, o DAE informou que o número de atendentes não foi reduzido por conta de férias, diferente do que foi afirmado pelo usuário, no entanto, segundo a autarquia, no início do ano “aumenta a procura para atualização de carnês de pagamento, devido às atualizações de valores de acordo com legislação vigente”.

Também na nota, a autarquia apontou que iniciou, neste ano, a atualização cadastral de dados dos imóveis com objetivo de manter o seu cadastro atualizado em relação proprietário/usuário, visto que, esta ação vem em decorrência da formalização do contrato de prestação de serviços do DAE com o proprietário do imóvel, instituído pela ARES-PCJ (Agência Reguladora).

“A solicitação para atualizar o cadastro está sendo realizada via mensagem impressa na fatura e dividida por setores. Mais funcionários de outros setores da autarquia estão auxiliando no atendimento nesse período”, trouxe a nota. Segundo a autarquia, a partir de fevereiro, o atendimento volta a ser das 8h às 17h.