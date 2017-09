Dupla tem carro apreendido e tenta furtar veículo

Dois rapazes de 19 e 24 anos foram presos na noite desta terça-feira (5), em Santa Bárbara d’Oeste, ao serem flagrados tentando furtar um veículo na Rua Maceió, no bairro Cidade Nova. Os suspeitos, um repositor e um agricultor, disseram que o carro deles havia sido apreendido por falta de documentação e que pretendiam furtar um veículo para voltarem para casa, em Limeira. Foto: Arquivo/O Liberal

O flagrante aconteceu por volta das 23 horas. Policiais militares faziam patrulhamento pela Rua Belém e ao entrar na Rua Maceió viram um rapaz próximo de um Gol. Resolveram abordá-lo e encontraram em seu bolso uma chave mixa e outras ferramentas.

Um segundo suspeito foi abordado na esquina da Rua Maceió. Ambos confessaram que eram de Limeira e que pretendiam furtar o Gol para irem embora. No interior do veículo, policiais constataram que o painel abaixo do volante estava danificado e com a fiação exposta.