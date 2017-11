Rapaz suspeito de furtos é detido duas vezes em seis horas

Um rapaz de 20 anos, desempregado, foi preso na noite desta quinta-feira (23), em Santa Bárbara d’Oeste, após tentar furtar um veículo no Centro. Horas antes ele havia sido detido pela polícia com eletrônicos que alegou ter comprado por R$ 5. Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

O crime aconteceu por volta das 23 horas. A vítima, um homem de 53 anos, disse que estacionou o carro na Rua Floriano Peixoto e foi até uma lanchonete nas proximidades. Momentos depois, ele foi alertado por populares de que um rapaz estaria tentando furtar o veículo.

Ao ver do que se tratava, o dono do automóvel observou de longe o suspeito tentando abrir o carro com auxílio de ferramentas. Ao perceber a aproximação da vítima, o rapaz deixou o local, sendo abordado na sequência por policiais militares.