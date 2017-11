Rapaz morre após ser atropelado em Santa Bárbara

Um rapaz de 31 anos, morador do Parque Residencial Rochelle, em Santa Bárbara d’Oeste, morreu na tarde deste domingo (12) vítima de um atropelamento ocorrido na noite de sábado. Felipe Oliveira de Jesus estava internado no Hospital Estadual de Sumaré e não resistiu aos ferimentos. O autor do veículo que provocou o acidente fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado. Foto: Divulgação

O atropelamento aconteceu por volta das 23h50, na Rua José da Silva, no bairro onde a vítima morava. Quando policiais militares chegaram no endereço, Felipe já havia sido socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto socorro Edson Mano. Populares disseram aos soldados que o rapaz havia sido atropelado por um carro, porém, o motorista deixou o local sem ser identificado.

LEIA TAMBÉM: Torcedor do Fla morre de parada cardíaca a caminho da final da Copa do Brasil

Por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Hospital Estadual, onde morreu por volta das 15h10 deste domingo. O caso foi registrado na delegacia do município como homicídio culposo (quando não há intenção) na direção de veículo e será investigado pelo 1ºDP (Distrito Policial).