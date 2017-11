Rapaz é preso por agredir a mãe e o padrasto com socos

Um desentendimento familiar terminou em prisão na madrugada desta quinta-feira (16), em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com a Guarda Municipal, um rapaz de 21 anos agrediu a mãe e o padastro com socos. O jovem estava bastante alterado e precisou ser contido pelos patrulheiros. Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

O caso aconteceu por volta das 3 horas, na casa da família, na Rua Cuiabá, no bairro Cidade Nova. A mãe do rapaz, uma costureira de 40 anos, disse que ela e o marido, um pedreiro de 40 anos, fizeram um churrasco no período da noite e quando o jovem chegou ambos estavam limpando a residência.

Segundo a costureira, o rapaz entrou em casa agressivo dizendo que mataria seu padrasto, com quem não mantém um bom relacionamento. Ele teria tentado pegar uma faca, mas como não conseguiu, atingiu o pedreiro com uma garrafa e socos. A mãe dele tentou intervir e acabou sendo agredida com dois socos no rosto.