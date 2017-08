Rapaz é preso e drogas são apreendidas pela GCM

No entanto, no local onde ele estava foram encontradas 40 porções de maconha e mais 130 de cocaína, que foram apreendidas e levadas para o Plantão Policial da cidade.

No primeiro caso, os guardas realizavam patrulhamento na região do Conjunto Habitacional Bosque das Árvores, quando, no bloco dos Jequitibás, avistaram um homem que fugiu ao perceber a presença viatura e não foi alcançado.

Em duas ocorrências distintas, a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste deteve um rapaz de 19 anos, no Jardim Icaraí, e apreendeu porções de maconha e cocaína no Conjunto Habitacional Bosque das Árvores, ambas nesta quarta-feira (16).

No segundo caso, no cruzamento das ruas Itaúna e Iporanga, no Jardim Icaraí, dois homens foram abordados ao tentarem despistar os guardas, sendo que com o rapaz de 19 anos, identificado como G.M.R., nada foi encontrado, mas com o outro homem, C.S., de 49 anos, os patrulheiros acharam quatro pedras de crack.

O homem admitiu ter comprado o entorpecente do rapaz mais novo por R$ 40, valor este que foi encontrado com o indivíduo, que acabou detido e conduzido ao Plantão Policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico e encaminhado para a Cadeia Pública de Sumaré. O homem de 49 anos foi autuado por porte de entorpecente, mas não foi preso.

