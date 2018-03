Rapaz é preso com cocaína e crack no São Fernando

A PM (Polícia Militar) prendeu um rapaz de 18 anos com 28 porções de cocaína e 14 de crack na manhã deste sábado (24), em Santa Bárbara d’Oeste. Na ocasião, a corporação também apreendeu um jovem de 14 anos, que assumiu a propriedade de parte das drogas. O caso aconteceu no bairro Jardim São Fernando.

Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento, policiais encontraram um sujeito em atitude suspeita no cruzamento entre as ruas do Centeio e Antonio Miranda Filho. Quando percebeu a presença da viatura, ele tentou se esconder atrás de um caminhão e, em seguida, foi ao encontro de outro rapaz. Ambos foram abordados pela equipe. Foto: Arquivo / O Liberal

O maior de idade estava com um embrulho, o qual tentou dispensar ao notar que haveria a abordagem. A PM pegou o pacote e encontrou os entorpecentes dentro dele. Os policiais ainda localizaram R$ 786,60 com o maior. Questionado pela equipe sobre isso, ele disse que obteve R$ 50 com venda de drogas e que o restante é lucro do bar do pai dele.

A PM não achou nada com o menor, mas ele afirmou que também trafica. Os militares levaram ambos para a Delegacia de Plantão, onde a Polícia Civil decidiu pela prisão do maior e entregou o menor para o Conselho Tutelar.