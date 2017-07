Rapaz é preso após polícia encontrar pistola e munições em residência

Com eles, não foi encontrado nada de ilegal. Porém, em cima de uma caixa amplificadora de som foi localizada uma pistola nove milímetros municiada com 13 cartuchos. Nenhum dos dois assumiu a propriedade da arma.

Policiais militares foram informados de que uma chácara na Rua D era usada por suspeitos de assaltos a residências e de que o morador seria o autor de um homicídio ocorrido no Conjunto Habitacional Roberto Romano. Ao chegar no endereço, os soldados se depararam com o autônomo e um rapaz de 21 anos.

Foto: Divulgação/Polícia Militar Um autônomo de 23 anos foi preso na noite desta quarta-feira (5), em Santa Bárbara d’Oeste, por porte ilegal de armas. Na chácara onde ele mora, no bairro Beira Rio, policiais militares encontraram uma pistola nove milímetros municiada com 13 cartuchos, cápsulas de arma calibre 380 e placas de um veículo roubado no dia 13 de junho, em Piracicaba. O suspeito já responde processo pelo mesmo crime e também por tráfico de drogas.

Em buscas realizadas no interior da residência, os policiais encontraram no quarto do autônomo, mais duas munições de pistola calibre 380 e um televisor. No quarto do rapaz de 21 anos, haviam mais duas televisões.

Ambos alegaram que compraram os equipamentos no bairro Vista Alegre de pessoas desconhecidas, mas como não comprovaram a aquisição com documentos, os aparelhos foram apreendidos, bem como a pistola e as munições. Na casa, também foram encontradas duas placas de um veículo Toro roubado em junho, na cidade de Piracicaba.

Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial. Na delegacia, o rapaz de 21 anos acabou confessando que a pistola pertencia ao autônomo e que ele morava na chácara há seis meses. O autônomo foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e o rapaz liberado.