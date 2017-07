Rapaz é preso com peças de moto furtada em residência

Um rapaz de 25 anos foi preso pela Polícia Militar de Santa Bárbara d’Oeste acusado de receptação de peças de moto furtada. O flagrante aconteceu na tarde desta segunda-feira (24), no Jardim Mollon. Soldados receberam denúncia anônima de que pessoas em um Fiesta de cor branca estariam jogando peças de veículos na Estrada do Servidão, no Jardim Geriva.

Os policiais, que estavam na Avenida Iacanga, em Americana, seguiram para o endereço indicado passando pelo Jardim Mollon. No caminho, na Rua do Manganês, se depararam com um Fiesta com as mesmas características parado em frente uma residência com dois ocupantes dentro e um terceiro prestes a entrar.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

O trio foi abordado e dentro do carro, encontraram um farol e setas de motocicletas. O condutor do veículo foi identificado como sendo um montador de 25 anos. Os policiais resolveram fazer uma busca na casa dele e tiveram a entrada liberada pelo avô do suspeito.