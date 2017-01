Rapaz é preso acusado de estuprar e roubar jovem

Um rapaz de 19 anos foi preso temporariamente nesta terça-feira (24), em Santa Bárbara d’Oeste, acusado de roubar e estuprar uma jovem de 21 anos. O crime ocorreu no dia 8 de janeiro, no carro do suspeito, próximo ao cemitério Parque dos Lírios. A vítima registrou um boletim de ocorrência no 3º DP (Distrito Policial) e desde então, o desempregado D.O., morador do Jardim Europa, vinha sendo investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Vítima e autor se conheceram pela internet e ele se apresentou com o nome de Carlos Miguel. Ambos marcaram um encontro no dia 8 de janeiro, às 19h30, em um ponto de ônibus na Rua de Cillo, próximo a um posto de combustível. No dia e horário combinado, o suspeito foi até o local, se passou por um amigo de Carlos Miguel e disse que a levaria até ele.

A vítima entrou no carro, um Gol vermelho. O suspeito parou o veículo perto do cemitério Parque dos Lírios, pegou uma faca e disse para a jovem ficar quieta e fazer o que ele mandar. Em depoimento à Polícia Civil, a vítima afirmou que o desempregado a colocou de joelhos no banco do passageiro e fez sexo anal com ela. Ele também teria a agredido com socos no rosto e a ofendido, chamando-a de vagabunda. Na sequência, o criminoso ainda a obrigou a fazer sexo oral nele. Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

Depois do crime, o rapaz roubou o celular e R$ 10 que ela carregava e a abandonou no local. A violência teria durado de 15 a 30 minutos. Com base na descrição do suspeito e do carro, a delegada da DDM, Olívia dos Santos Fonseca, deu início a investigação. “Conseguimos imagens das câmeras de monitoramento da Guarda Municipal onde é possível ver um carro com as mesmas características passando próximo do horário e pelos lugares relatados pela vítima”, afirmou.

A investigação, no entanto, deslanchou depois que uma pessoa vítima de acidente de trânsito procurou o Plantão Policial no dia 14 de janeiro para registro da ocorrência. O carro dela havia sido atingido por um Gol vermelho e as iniciais da placa eram as mesmas do veículo usado no estupro. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

“Com o pretexto de investigar esse acidente de trânsito, conseguimos o endereço e a qualificação dele [suspeito]. Fizemos fotos, filmamos ele e o interior do carro e mostramos para a vítima. Com base no reconhecimento feito pela jovem, pedimos a prisão temporária, que foi cumprida na manhã de hoje [terça-feira]”, explicou Olívia.

Segundo a delegada, o rapaz confessou o crime. “Ele disse que a intenção era assaltá-la, que quando puxou a faca, ela se ofereceu para fazer o que ele quisesse, para não ser morta. Ele fez questão de frisar que não a obrigou fazer sexo com ele. Que ela se dispôs a fazer. Também afirmou que teve só sexo oral. Não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, totalmente frio”.

A jovem passou por exame no IML (Instituto Médico Legal), mas o resultado ainda não saiu. Nesta terça-feira, a vítima esteve na DDM para fazer o reconhecimento presencial e estava apavorada, de acordo com a delegada.

O suspeito ficará preso por pelo menos 30 dias na cadeia de Santa Bárbara. “Acredito que dentro de 15 a 20 dias, concluímos esse inquérito e vamos representar pela prisão preventiva dele”, afirmou Olívia. A delegada disse que e investigação segue na tentativa de encontrar outras possíveis vítimas do rapaz. “Não há suspeitas, mas pedimos que se outras mulheres tenham sofrido estupro em situação semelhante, que procurem a DDM para denunciar”.