Rapaz é detido com réplica de metralhadora

Um rapaz foi detido nesta sexta-feira (28), em Santa Bárbara d’Oeste, com uma réplica de metralhadora nove milímetros. Policiais militares receberam denúncia anônima de que o suspeito – a idade não foi divulgada – estaria em um carro preto na Avenida Ruth Garrido Roque, no Parque do Lago, com uma carga de cigarros e drogas. Eles seguiram até o local e abordaram o rapaz. Foto: Arquivo / O Liberal

Com ele, não encontraram nada de ilícito. Foi realizada uma busca no interior do carro, um Focus, mas também não acharam nada que o comprometesse. Questionado sobre a possibilidade de ter algo ilegal dentro do seu apartamento, o suspeito disse não guardar nada e autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

No entanto, quando os soldados se aproximaram do quarto, ele disse que tinha um simulacro de arma de fogo em uma das gavetas do guarda-roupa. Tratava-se, na verdade, de uma réplica de metralhadora nove milímetros.