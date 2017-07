Rapaz de 21 anos é preso após denúncia de tráfico de drogas

Um rapaz de 21 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (28), em Santa Bárbara d’Oeste, após denúncia de que ele estaria vendendo entorpecentes. O flagrante aconteceu por volta das 2h40, na Rua Lázaro Gonçalves de Oliveira, no bairro Vista Alegre.

Policiais militares que faziam patrulhamento pelo Parque do Lago foram abordados por um morador dizendo que um rapaz de calça preta com listas amarelas estaria comercializando drogas na Rua Lázaro Gonçalves de Oliveira. Os soldados seguiram para o endereço e viram um homem com as mesmas características descritas pelo morador.

Ao perceber a presença da viatura, o rapaz correu, sendo alcançado pelos policiais. Com ele, encontraram no bolso da calça, R$ 26, 25 pedras de crack, quatro porções de maconha e um celular.