Queimados durante churrasco, pai e filha se reencontram após 63 dias

A volta para casa da estudante Natalia Gabrielly Espiridião da Silva, de 13 anos, deixou o clima entre a família alegre de novo. Após 63 dias internada para se recuperar de queimaduras, ela reencontrou o pai, Josivaldo Espiridião da Silva, de 40 anos, que também se queimou no acidente e ficou cerca de um mês no hospital.

Eles se feriram no dia 15 de novembro do ano passado, durante um churrasco na casa de um vizinho, no bairro Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara d’Oeste. Agora, juntos, eles seguem na recuperação. Estarem vivos, garantem, é mais importante do que qualquer marca na pele.

O incidente ocorreu quando o pai molhava com álcool um recipiente para acender um tacho durante o churrasco. Ambos foram socorridos e depois encaminhados a hospitais especializados. Josivaldo ficou na Santa Casa de Limeira, enquanto Natalia foi levada ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. No período de internação, tiveram que lidar com a dor física, a saudade, e passaram as festas de fim de ano separados.

“A própria dor física eu senti no dia do acidente. Quando aconteceu, eu não tinha visto que ela tinha pegado fogo também. A dor que eu sentia era a dela. Eu ia tomar banho, eu imaginava a dor que ela também estava sentindo. Só a fé em Deus mesmo que deu força para eu superar esses dias”, contou Josivaldo, que afirmou que a preocupação com a filha era maior do que qualquer problema.

A 170 quilômetros de distância, Natalia também tentava se recuperar em Ribeirão, e lutava contra a dor e a saudade. “Pra mim algumas coisas foram difíceis, outras fáceis, porque eu ficava lembrando dele, da minha irmã, com saudades da família. E, ao mesmo tempo, eu queria me recuperar”, relatou a garota. “Quando cheguei aqui foi só alegria mesmo. É bem melhor do que hospital. Cuidado de mãe é melhor que de enfermeira”, disse Natalia. Foto: Isabella Holouka / O Liberal

Ela passou por sete cirurgias de enxerto, enquanto o pai teve cinco procedimentos operatórios. Mesmo com as marcas que ficarão na pele – e que agora provocam arrepios constantes por conta da sensibilidade – eles afirmam que estar vivo compensa.

“A gente vai usar uma roupa especial daqui uns dois meses, mas isso aí a gente vai tirar de letra, porque a vida da gente que é o importante né. Só de ela estar aqui, e eu estar aqui pra acabar de criar minha família, é algo que é só Deus mesmo pra entender. Mais importante que qualquer tipo de cicatriz que vai ficar”, afirmou o pai.

Natalia teve que raspar os longos cabelos loiros, uma das piores partes, segundo ela. “No começo foi bem difícil. Mas depois acabei aceitando. Vai ter uma marca sim, mas pra mim vai ser normal. Vou conseguir superar”, disse.

AJUDA

Desempregado desde novembro, Josivaldo e família estão contando com doações de amigos e vizinhos da comunidade para comprar remédios e pomadas que precisam, e também estão recebendo doações de cestas básicas. O telefone da família, para combinar doações, é o (19) 3457-2396.