Quatro são presos com arma furtada em S.Bárbara

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Quatro homens foram presos na madrugada de domingo (2) em Santa Bárbara d’Oeste por porte de arma furtada. Segundo os indivíduos, eles a utilizariam para cometer roubos.

Segundo informações da Polícia Militar, em patrulhamento pela Cidade Nova foi identificado um veículo Captva com quatro indivíduos, na Avenida da Indústria. O motorista apresentou nervosismo por conta da abordagem, desrespeitou os sinais de parada e empreendeu fuga. Ele foi alcançado na sequência.

Nada de ilícito foi encontrado com os homens, mas embaixo do banco do passageiro havia um revólver calibre 38 com cinco munições. Questionados, os indivíduos confessaram que a arma seria utilizada para a prática de roubos na divisa de Santa Bárbara d’Oeste.