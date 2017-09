Promotora apura dano em represa barbarense

O Ministério Público enviou um ofício à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste pedindo esclarecimentos sobre a situação na Represa Areia Branca.

A Promotoria de Justiça recebeu uma denúncia informando sobre possíveis irregularidades no maior reservatório de água do município, como portões e alambrados deteriorados, pontos de assoreamento, ocorrência de queimadas no entorno da represa e acúmulo de plantas aquáticas.

A Secretaria de Meio Ambiente tem até o início de outubro para enviar uma resposta. Dependendo do andamento, o pedido de explicações pode se tornar um inquérito civil.