Promotor de vendas é preso por receptação de celular

Um promotor de vendas de 30 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (12), em Santa Bárbara d’Oeste, após ser flagrado com um celular furtado em 2015. Ele alegou ter comprado o aparelho na Feira do Rolo por R$ 200 e acabou autuado por receptação.

Policiais militares faziam patrulhamento pela Rua do Pedroso, no Planalto do Sol, quando no cruzamento com a Rua do Linho, avistaram um motociclista em atitude suspeita. Os soldados resolveram abordá-lo e constataram que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do promotor de vendas R.L.M. estava vencida há 30 dias. Foto: Arquivo / O Liberal

Ao checar a numeração do aparelho celular, descobriram que o telefone havia sido furtado em 2015. Questionado, o suspeito alegou ter comprado o aparelho por R$ 200, na Feira do Rolo. O promotor foi apresentado no Plantão Policial, onde a delegada o autuou em flagrante, arbitrando fiança de R$ 800 para responder pelo crime em liberdade. Ele não pagou o valor e acabou sendo encaminhado para a cadeia de Sumaré.

Ainda em Santa Bárbara, um adolescente de 17 anos foi detido também por receptação de celular. Ele foi abordado na tarde desta quarta-feira, no bairro São Fernando. O aparelho foi roubado em janeiro do ano passado. O jovem disse ter comprado o telefone por R$ 50 de um desconhecido e foi liberado após registro da ocorrência.